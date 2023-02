Weiberfastnacht - Köln Foto: Thomas Banneyer/dpa up-down up-down Brauchtum Polizei-Dienststellen: Ruhiger Auftakt des Straßenkarnevals Von dpa | 17.02.2023, 12:45 Uhr

Der Auftakt des Straßenkarnevals ist nach Polizeiangaben in vielen Teilen des Landes ruhig und friedlich verlaufen. So sei im Rheinisch-Bergischen Kreis die Polizei nur selten gefordert gewesen. Bei kreisweiten Kontrollen sei nicht ein alkoholisierter Autofahrer festgestellt worden. Kein einziger Karnevalist habe die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen müssen.