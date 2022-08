ILLUSTRATION - An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug «Polizei». Foto: David Inderlied/dpa/Illustration FOTO: David Inderlied up-down up-down Ermittlungen Polizei: Böschungsbrand ging Großfeuer in Goch voraus Von dpa | 16.08.2022, 05:26 Uhr

Den Einsatzkräften schlug explosionsartig eine regelrechte Feuerwand entgegen. Beim Großbrand in einem Blumengroßhandel in Goch sind am Freitag zwei Feuerwehrleute schwer verletzt worden. Die Polizei hat jetzt über ihren Ermittlungsstand zur Brandursache informiert.