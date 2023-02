RWE Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archiv up-down up-down Hilfe bei Verwaltung Polizei bezahlt RWE für Einsätze am Tagebau Von dpa | 28.02.2023, 13:25 Uhr

Die Polizei in Aachen hat seit 2019 mehr als 143.000 Euro für Hilfeleistungen von RWE im Zusammenhang mit Protestaktionen an den Energiekonzern gezahlt. Dabei gehe es beispielsweise um die Bereitstellung geländegängiger Fahrzeuge, um Demonstranten aus dem Tagebau herauszubringen, sagte ein Sprecher der Aachener Polizei am Dienstag. In einem anderen Fall entstanden Kosten durch die Nutzung einer RWE-Liegenschaft. Das Nachrichtenportal „t-online.de“ berichtete über Auskünfte der Polizei auf der Onlineplattform „Frag den Staat“.