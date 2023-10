Drogenhandel Polizei beschlagnahmt mehr als 100 Kilogramm Marihuana Von dpa | 05.10.2023, 17:01 Uhr | Update vor 1 Std. Cannabis Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down

In Düsseldorf haben Ermittler etwa 110 Kilogramm Marihuana und 1100 Cannabispflanzen beschlagnahmt. Laut einer gemeinsamen Mitteilung mit der Staatsanwaltschaft vom Donnerstag entdeckten sie die in Beutel verpackten Drogen und 16.000 Euro Bargeld in einem Gewerbeobjekt. Dies habe mutmaßlichen Drogendealern als eine Art Logistikzentrum gedient, hieß es. Ein 27-Jähriger wurde dabei festgenommen. Daneben entdeckten die Beamten bei den Ermittlungen in Düsseldorf auch die Plantage mit den mehr als 1100 Cannabispflanzen. Hierbei nahmen sie zwei weitere Männer im Alter von 33 und 35 Jahren fest.