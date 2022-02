Karneval FOTO: Jonas Walzberg Nordrhein-westfalen Polizei: Beginn des Straßenkarnevals ruhiger als vor Corona Von dpa | 25.02.2022, 12:23 Uhr | Update vor 5 Min.

Der Beginn des Straßenkarnevals in Köln ist nach Einschätzung der Bundespolizei ruhiger verlaufen als in den Jahren vor der Corona-Pandemie. Das teilten die Beamten am Freitag in einer ersten Bilanz mit.