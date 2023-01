Besetzung von Grünen-Parteizentrale Foto: Josefine Kaukemüller/dpa up-down up-down Düsseldorf Polizei beendet Besetzung der NRW-Parteizentrale der Grünen Von dpa | 13.01.2023, 05:58 Uhr

Nach mehr als zehn Stunden haben Polizisten am frühen Freitagmorgen die Besetzung der Parteizentrale der NRW-Grünen beendet. Das teilte ein Parteisprecher am Morgen mit. Die Aktivisten wollten die Geschäftsstelle demnach nicht freiwillig verlassen. Daher habe man vom Hausrecht Gebrauch machen müssen. Einem Polizeisprecher zufolge blieb es bei der Räumung friedlich. Was den Aktivisten nun droht, war in der Nacht zunächst nicht bekannt.