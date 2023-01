Räumung von Lützerath Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down Lützerath-Räumung Polizei: Beamter in Lützerath von Farbbeutel getroffen Von dpa | 12.01.2023, 11:50 Uhr

Ein Polizist ist in Lützerath nach Angaben der Einsatzkräfte von einem Farbbeutel getroffen worden. Der Beamte sei nicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Zudem seien Einsatzkräfte mit Böllern beworfen worden. Nach Angaben des Sprechers wurde niemand getroffen oder verletzt. Die Polizei hatte am Donnerstagmorgen die Räumung des von Aktivisten besetzten Braunkohleortes Lützerath im Rheinischen Revier fortgesetzt.