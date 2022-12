Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Euskirchen Polizei-Auto bei Verfolgung gerammt: Zwei Verletzte Von dpa | 11.12.2022, 10:35 Uhr

Bei der Verfolgung eines flüchtigen Fahrzeugs ist in Zülpich bei Euskirchen ein Polizeiwagen in einem Kreisverkehr von dem Auto einer 18-Jährigen gerammt worden. Dabei wurden laut Polizei eine 25 Jahre alte Polizeibeamtin und die junge Frau leicht verletzt. Die 18-Jährige sei in den Kreisverkehr eingefahren und habe das Heck des Polizeiwagens erwischt, der gerade ein Fahrzeug mit zwei jungen Männer verfolgt habe. Die beiden Frauen wurden ambulant medizinisch versorgt.