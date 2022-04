ARCHIV - Kommissaranwärter der Polizei legen in der Lanxess Arena ihren Diensteid ab. Foto: Thomas Banneyer/dpa FOTO: Thomas Banneyer Zeremonie Polizei-Anwärter vereidigt: Drei Jahre Ausbildung folgen Von dpa | 26.04.2022, 13:28 Uhr

Rund 2700 künftige Polizistinnen und Polizisten haben am Dienstag in Köln den Eid auf die Landesverfassung abgelegt. Die angehenden Beamten schworen, dass sie Verfassung und Gesetze befolgen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werden, wie das Düsseldorfer Innenministerium am Dienstag mitteilte. Anwesend waren Ministerpräsident Hendrik Wüst und Innenminister Herbert Reul (beide CDU). Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie konnten auch Angehörige wieder die Zeremonie verfolgen. Sie fand in der Kölner Lanxess Arena statt.