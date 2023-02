Klimaaktivisten blockieren Straße in Köln Foto: Ann-Marie Utz/dpa/Archivbild up-down up-down Klimakrise Polizei-Anleitung: Sonnenblumenöl gegen Klebe-Aktivisten Von dpa | 11.02.2023, 09:12 Uhr

Polizisten in NRW sollen festgeklebte Klima-Aktivisten am besten mit Speiseöl von der Straße lösen. Das geht nach dpa-Informationen aus einer Anleitung für mehr als 10.000 Beamte hervor. Am besten geeignet sei demnach Sonnenblumenöl. „Kölner Stadt-Anhzeiger“ und „Siegener Zeitung“ hatten zuvor berichtet.