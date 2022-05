Ein beschädigtes Auto steht in den Trümmern eines abgedeckten Hauses. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild - ACHTUNG: Autokennzeichen gepixelt FOTO: Lino Mirgeler Wetter Über 40 Verletzte durch Tornado in Paderborn Von dpa | 21.05.2022, 09:47 Uhr | Update vor 25 Min.

Das schwere Unwetter mit mehreren Tornados hat am Freitag vor allem zwei Städte in NRW getroffen. In Paderborn wurden über 40 Menschen unter anderem durch Dachziegel verletzt. Die Aufräumarbeiten laufen.