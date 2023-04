Gütetermin im Rechtsstreit Politologin Ulrike Guérot Foto: Henning Kaiser/dpa up-down up-down Prozess Politologin Guérot: Keine Einigung bei Kündigungs-Streit Von dpa | 28.04.2023, 15:06 Uhr

Der juristische Streit um die Kündigung der umstrittenen Politikwissenschaftlerin Ulrike Guérot durch die Universität Bonn geht weiter. Bei einem sogenannten Gütetermin am Freitag am Arbeitsgericht Bonn, der auch mit einem Vergleich hätte enden können, wurden sich die beiden Parteien nicht einig. Nun kommt es am 13. September zur Kammerverhandlung, bei dem das Arbeitsgericht darüber entscheidet.