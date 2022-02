Polizei FOTO: Jens Büttner Nordrhein-westfalen Pokerkoffer und Drogen: Illegales Glücksspiel aufgedeckt Von dpa | 25.02.2022, 12:33 Uhr | Update vor 1 Std.

In einem Lokal in Hagen hat die Polizei in der Nacht zum Freitag mutmaßlich illegales Glücksspiel aufgedeckt. Nach einem Zeugenhinweis gegen 00.50 Uhr habe eine Polizei-Hundeführerin zunächst die Situation und das Gebäude ausgespäht und dann Verstärkung gerufen. Auf Klopfen hätten die Personen in dem Haus hektisch reagiert und versucht, Gegenstände verschwinden zu lassen, teilte die Polizei am Freitag mit.