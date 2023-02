Krankenwagen Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Rhein-Sieg-Kreis Plötzlicher Graupelschauer: drei Unfälle im Minutenabstand Von dpa | 25.02.2023, 16:39 Uhr

Winterwetter mit Straßenglätte hat am Samstagmittag in Windeck im Rhein-Sieg-Kreis zu drei Verkehrsunfällen nur wenige Minuten nacheinander und auf derselben Kreisstraße geführt. Dort hatte sich auf der K7 zwischen Leuscheid und Rosbach nach einem plötzlichen Graupelschauer eine eisige Schicht auf der Fahrbahn gebildet, wie die Polizei mitteilte. Drei Fahrzeuge seien dadurch ins Rutschen geraten und in einer Linkskurve von der Straße abgekommen. Eine 38 Jahre alte Frau erlitt bei einem der Unfälle leichte Verletzungen. In den anderen Fällen blieb es bei Sachschäden.