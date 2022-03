Krefeld Pinguine - Dominik Tiffels FOTO: Marius Becker Eishockey-Bundesliga Krefeld Pinguine erster DEL-Absteiger seit 16 Jahren Von dpa | 30.03.2022, 21:56 Uhr | Update vor 32 Min.

Die Krefeld Pinguine stehen endgültig als Absteiger aus der DEL fest. Das heftige 1:6 in Mannheim macht alle Hoffnungen des Traditionsclubs zunichte. Der Tabellenletzte will aber wegen der vielen Spielausfälle in dieser Saison rechtliche Schritte einlegen.