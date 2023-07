Autobahn-Baustelle Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Planfeststellungsbeschluss für A1-Abschnitt in der Eifel Von dpa | 27.07.2023, 06:05 Uhr | Update vor 1 Std.

Der Ausbau der Autobahn 1 in der Eifel ist auf rheinland-pfälzischer Seite einen weiteren Schritt vorangekommen. Für den Abschnitt zwischen Adenau im Kreis Ahrweiler und Kelberg im Kreis Vulkaneifel wurde ein Planfeststellungsbeschluss erlassen, wie das Bundesverkehrsministerium in Berlin und das rheinland-pfälzische Verkehrsministerium in Mainz mitteilten.