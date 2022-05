Andreas Pinkwart (FDP), Wirtschaftsminister in Nordrhein-Westfalen, kommt im Landtag in den Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe vom Juli 2021. Foto: Oliver Berg/dpa/Bildarchiv FOTO: Oliver Berg Parteien Pinkwart: Corona-Politik als Grund für Wahlergebnisse Von dpa | 16.05.2022, 20:22 Uhr

Für den amtierenden NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) könnte die Corona-Politik seiner Partei ein Grund für die schlechten Wahlergebnisse gewesen sein. „Ich hatte im Wahlkampf die Erfahrung gemacht, dass unsere, wie ich meine, zwar gut begründete Haltung in Pandemiefragen, bei den Älteren möglicherweise nicht so verstanden worden ist“, sagte der Politiker am Montag vor einer Fraktionssitzung im Düsseldorfer Landtag. Das müsse nun in den kommenden Tagen analysiert werden.