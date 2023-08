Umweltpolitik Pilotanlage zur Herstellung von „grünem Eisen“ in Betrieb Von dpa | 11.08.2023, 13:42 Uhr | Update vor 1 Std. Christian Meyer Foto: Friso Gentsch/dpa up-down up-down

In Lingen ist am Freitag eine neuartige Anlage zur klimaneutralen Herstellung von Eisen in Betrieb gegangen. Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne) und der Lingener Oberbürgermeister Dieter Krone (parteilos) drückten den symbolischen roten Knopf, um einen sogenannten Drehrohrofen zu starten.