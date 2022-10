Rettungswagen Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild up-down up-down Luftverkehr Pilot stirbt nach Absturz von Kleinflugzeug im Odenwaldkreis Von dpa | 04.10.2022, 11:02 Uhr

Beim Absturz eines Kleinflugzeuges im Odenwaldkreis am Montagnachmittag ist der Pilot ums Leben gekommen. Der aus Nordrhein-Westfallen stammende 66-jährige Mann sei in einem Wald bei Michelstadt von den Rettungskräften tot aus dem Flieger geborgen worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Darmstadt am Dienstag mit. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte er allein in dem Kleinflugzeug gesessen.