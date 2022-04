Blaulicht FOTO: David Inderlied Lippe Pilot aus Minden stirbt bei Absturz eines Segelflugzeugs Von dpa | 12.04.2022, 15:12 Uhr | Update vor 1 Std.

Beim Absturz eines Segelflugzeugs in Oerlinghausen im Kreis Lippe ist am Montag ein 54-jähriger Mann ums Leben gekommen. Bei dem Toten handelt es sich um den Piloten des Flugzeugs aus Minden, wie die Polizei am Dienstag auf Nachfrage mitteilte. Zunächst hatten sich die Ermittler nicht zur Identität des Mannes geäußert.