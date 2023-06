Phil.Cologne Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down Philosophie Phil.Cologne beginnt: Scholz und Habeck kommen nach Köln Von dpa | 06.06.2023, 22:06 Uhr

Mit Slavoj Žižek hat einer der prägenden Denker der Gegenwart die Phil.Cologne eröffnet. „Ich glaube, die Philosophie ist wichtiger denn je“, sagte der slowenische Philosoph am Dienstagabend beim Auftakt des Philosophiefestivals in Köln. Man befinde sich in der völlig neuen Situation, dass „wir alle“ zu einst rein philosophischen Fragen Stellung nehmen müssten.