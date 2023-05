Blaulicht Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Sy up-down up-down Tiere Pferd versinkt mit Hinterlauf in Erde: Rettung mit Radlader Von dpa | 08.05.2023, 05:37 Uhr

Mithilfe eines Radladers hat die Feuerwehr im Kreis Mettmann in Nordrhein-Westfalen ein in der Erde eingesacktes Pferd gerettet. Das gesamte rechte Bein war am Sonntagabend in der matschigen Erde auf einem Reiterhof verschwunden, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Tier namens Galan konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien. Ein Tierarzt gab dem Pferd eine Beruhigungsspritze, bevor es mit einem Spezialgeschirr und dem Radlader angehoben wurde.