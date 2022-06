ARCHIV - Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild FOTO: Philipp von Ditfurth up-down up-down Meerbusch Pferd mit Zaun bringt Radfahrer zu Fall Von dpa | 30.06.2022, 13:44 Uhr

Ein ausgebrochenes Pferd samt Zaun hat in Meerbusch bei Düsseldorf zwei Radfahrer verletzt. Das Tier sei am Mittwoch aus seiner Koppel ausgebrochen und zu einem Radweg gelaufen. Dabei habe es einen Teil des Zauns mitgeschleift, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Radfahrer konnten dem Pferd zwar noch ausweichen, wurden aber von dem Zaunstück zu Fall gebracht. Die beiden Männer kamen mit Schürfwunden und Quetschungen vorsorglich ins Krankenhaus. Das Pferd ließ sich kurz nach dem Unfall wieder einfangen.