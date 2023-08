Wesel Pfefferspray auf Schulhof: Viele Kinder leicht verletzt Von dpa | 21.08.2023, 12:47 Uhr | Update vor 23 Min. Krankenhaus Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild up-down up-down

Beim Spielen mit Pfefferspray sind auf dem Pausenhof einer Grundschule am Niederrhein zahlreiche Kinder leicht verletzt worden. Die Grundschüler aus Wesel hätten das Spray am Montag auf dem Schulgelände gefunden und es neugierig ausprobiert. Neun Schüler hätten etwas von dem versprühten Inhalt abbekommen. Drei von ihnen hatten so starke Beschwerden, dass sie vorsichtshalber in ein Krankenhaus kamen. Wie die Spraydose auf den Schulhof kam, sei unklar, teilte die Polizei mit.