Essen Pfefferspray-Attacke im Zug: Mehrere Reisende verletzt Von dpa | 18.09.2023, 11:44 Uhr | Update vor 1 Std. Bahnhof Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild

Zwei Unbekannte haben in einem Zug in Essen Reizgas versprüht und mehrere Reisende verletzt. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, attackierten zwei Männer beim Halt der Regionalbahn am Hauptbahnhof am Sonntag zunächst einen 21 Jahre alten Fahrgast mit Pfefferspray. Danach sollen die Täter in beide Richtungen des Zuges hineingesprüht haben, bevor sie flüchteten.