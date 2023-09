Verkehr Personalnot bei der Bahn: Werben um Fachkräfte verstärkt Von dpa | 12.09.2023, 17:39 Uhr | Update vor 1 Std. S-Bahn Foto: Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Landesregierung will ihre Maßnahmen gegen den Personalmangel im Bahnverkehr noch einmal verstärken. Seit Monaten fallen in Nordrhein-Westfalen Züge aus, weil Lokführer oder Stellwerksmitarbeiter fehlen. Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) will heute (11.00 Uhr) darüber informieren, wie das Land und die Bahnunternehmen mehr Fachkräfte für einen Job bei der Bahn gewinnen wollen.