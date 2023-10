Gesundheit Personalmangel: Apotheken dürfen Öffnungszeiten kürzen Von dpa | 11.10.2023, 12:42 Uhr | Update vor 1 Std. Apotheke Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dp up-down up-down

In mehreren Regionen Deutschlands könnten auf die Kunden von Apotheken kürzere Öffnungszeiten zukommen. Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) bestätigte am Mittwoch einen Bericht der „Apotheken Umschau“, demzufolge in sechs Bundesländern die Mindestöffnungszeiten gekürzt worden sind. Betroffen sind Apotheken in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz, in Nordrhein und in Westfalen-Lippe.