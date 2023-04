Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Birkenfeld Per Haftbefehl gesuchter Mann blockiert Polizeiparkplatz Von dpa | 25.04.2023, 10:28 Uhr

Ein per Haftbefehl gesuchter Mann hat in Weiden in der Oberpfalz die Dienststelle der Bundespolizei zugeparkt. Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, habe sich der 28-Jährige mit seinem Auto „gänzlich ungeniert“ auf eine für die Einsatzfahrzeuge der Bundespolizei gekennzeichnete Parkbucht gestellt.