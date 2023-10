Konflikte Per Erlass: Reul empfiehlt Ministerien Israel-Beflaggung Von dpa | 11.10.2023, 05:15 Uhr | Update vor 52 Min. Bundesrat Foto: Lukas Fortkord/dpa up-down up-down

Innenminister Herbert Reul (CDU) hat allen anderen Ministerien Nordrhein-Westfalens per Erlass empfohlen, aus Solidarität die israelische Flagge vor den jeweiligen Gebäuden zu hissen. Das Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, ging zur Kenntnis unter anderem auch an alle Rathäuser - die sich an der Regelung orientieren können.