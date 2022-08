Das Rheinufer bei den Roller Wiesen vor dem Dom (r) und den Kranhäusern (l). Foto: Oliver Berg/dpa FOTO: Oliver Berg up-down up-down Pegel Pegelstände sinken weiter: Schifffahrt beklagt Fehlplanung Von dpa | 03.08.2022, 14:29 Uhr

Die Pegelstände an Flüssen und Kanälen in Nordrhein-Westfalen sinken immer weiter und bedrohen die Binnenschifffahrt sowie die Versorgung der Menschen mit wichtigen Gütern. „Das aktuelle Niedrigwasser behindert in zunehmendem Maße die Güterschifffahrt in Deutschland“, teilte der Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB) am Mittwoch in Duisburg besorgt mit. Die Schifffahrt zähle beim Transport von Kohle, Getreide, Futtermitteln, Baustoffen, Mineralöl, Containern und Industrie-Rohstoffen zu den „systemrelevanten Größen“, betonte der BDB. Man sei „auf eine verlässliche und gut ausgebaute Verkehrsinfrastruktur“ angewiesen.