Unfälle Pedelecfahrer von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt Von dpa | 08.10.2023, 09:22 Uhr

Beim Überqueren der Fahrbahn ist ein 74-jähriger Pedelecfahrer in Kleve von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann sei vom Radweg unvermittelt nach links auf die Straße gefahren, um diese zu überqueren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei sei es am Samstag zur Kollision mit dem Wagen eines 58-Jährigen gekommen, der noch versucht hatte, auszuweichen. Der 74-Jährige sei in ein Krankenhaus in den Niederlanden gebracht worden und schwebe in Lebensgefahr. Auch der Autofahrer wurde leicht verletzt.