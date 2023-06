Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Rhein-Sieg-Kreis Pedelec prallt mit Auto zusammen: 80-Jähriger tot Von dpa | 05.06.2023, 17:17 Uhr

Ein 80-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Montag mit einem Auto zusammengestoßen und tödlich verletzt worden. Der Zusammenstoß habe sich aus noch ungeklärter Ursache an einer Kreuzung ereignet, teilte die Polizei am Montag mit. Der Elektrofahrrad-Fahrer sei mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe des Wagens geprallt, wobei er sich schwerste Verletzungen zugezogen habe. Daran sei der 80-Jährige gestorben. Der 63 Jahre alte Autofahrer erlitt einen Schock und wurde im Krankenhaus behandelt.