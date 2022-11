Rettungsdienst Foto: Jens Kalaene/dpa/Symbolbild up-down up-down Rhein-Erft-Kreis Pedelec-Fahrer nach Zusammenstoß mit Auto gestorben Von dpa | 25.11.2022, 11:23 Uhr

Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Bergheim bei Köln ist ein Pedelec-Fahrer an seinen schweren Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Nach bisherigen Ermittlungen war der 90-Jährige am Donnerstag mit seinem E-Bike auf eine Straße eingebogen. Dort wurde er von dem Auto eines 72-Jährigen erfasst. Der 90-Jährige starb wenige Stunden später im Krankenhaus.