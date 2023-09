Kindergärten Paul kündigt mehr Geld für Kitas an Von dpa | 19.09.2023, 16:13 Uhr | Update vor 28 Min. Kita Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down

Das nordrhein-westfälische Familienministerium hat mehr Geld für Kitas angekündigt. Die pro betreutem Kind ausgezahlte Pauschale soll in den Kindergartenjahren 2024/2025 um knapp zehn Prozent und damit höher als bisher geplant angehoben werden, wie Ministerin Josefine Paul (Grüne) am Dienstag in Düsseldorf erklärte. Bis diese Erhöhung im August 2024 in den Kitas ankommt, soll es für die freien Träger außerdem eine einmalige Überbrückungshilfe in Höhe von 100 Millionen Euro geben. Insgesamt gebe man damit im kommenden Jahr mehr als 550 Millionen Euro zusätzlich ins System, sagte Paul.