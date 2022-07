ARCHIV - Josefine Paul (Bündnis 90/Die Grünen), Ministerin für Familie in NRW, lächelt. Foto: Marius Becker/dpa FOTO: Marius Becker up-down up-down Familienministerin Paul: Kita-Kinder erhalten acht Corona-Tests monatlich Von dpa | 29.07.2022, 11:48 Uhr

Die nordrhein-westfälische Landesregierung stellt zum neuen Kindergartenjahr für jedes Kind acht Corona-Tests pro Monat bereit. Das kündigte die neue Familienministerin Josefine Paul (Grüne) am Freitag in Düsseldorf an. Eltern sollen pro Woche zwei Tests über die Kitas erhalten und sie zu Hause bei typischen Symptomen einsetzen. Das neue Kita-Jahr startet am 1. August.