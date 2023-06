Rettungswagen Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild up-down up-down Bottrop Patientin schlägt nach Notärztin: Treppensturz Von dpa | 05.06.2023, 14:57 Uhr

Eine Notärztin ist bei einem Einsatz in Bottrop von ihrer Patientin angegriffen und schwer verletzt worden. Die Frau habe aus einer Trage heraus nach der Ärztin geschlagen, diese sei daraufhin eine Treppe hinabgestürzt, teilte die Feuerwehr Bottrop am Montag mit. Die Ärztin zog sich bei dem Vorfall am Samstag einen Handgelenksbruch und eine Gesichtsprellung zu. Die 42 Jahre alte Patientin wurde angezeigt.