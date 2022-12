Senioren Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Gesellschaft Patientenschützer Brysch: Einsamkeit ist Volkskrankheit Von dpa | 24.12.2022, 14:20 Uhr

Einsamkeit ist nach Einschätzung der Stiftung Patientenschutz „die größte Volkskrankheit in Deutschland“. Nicht nur hochbetagte Menschen seien betroffen, sagte Vorstand Eugen Brysch am Samstag. „Im Gegensatz zu den letzten Jahren berichten auch immer mehr 60- bis 70-Jährige, dass sie sich einsam fühlen.“ Es greife zu kurz, wenn Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) an Betroffene appelliere, sich aus eigenem Antrieb Hilfe zu suchen und Angebote wie die Telefonseelsorge zu nutzen.