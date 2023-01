Justitia Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozess Patienten in Psychiatrie getötet: 22-Jähriger verurteilt Von dpa | 10.01.2023, 13:49 Uhr

Nach dem gewaltsamen Tod von zwei Patienten in einer Psychiatrie in Neuss ist ein 22-Jähriger wegen Totschlags in einem der beiden Fälle verurteilt worden. Das Düsseldorfer Landgericht ordnete am Dienstag seine dauerhafte Unterbringung in einer geschlossenen Anstalt an. Der Mann sei wegen einer drogenbedingten Psychose zwar schuldunfähig, aber: „Wir erwarten, dass von ihm weitere Gefahren für die Allgemeinheit ausgehen“, sagte der Vorsitzende Richter Rainer Drees.