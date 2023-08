Polizei Passantin mit Messer verletzt: 34-Jähriger festgenommen Von dpa | 23.08.2023, 20:52 Uhr | Update vor 40 Min. Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein 34-jähriger Mann soll in Wermelskirchen eine Passantin mit einem Messer leicht verletzt haben. Die 59-Jährige sei zur Beobachtung in ein Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.