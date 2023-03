Krankenwagen Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Gelsenkirchen Passanten lassen hilflosen Mann am Boden liegen Von dpa | 10.03.2023, 11:58 Uhr

Mehrere Passanten haben am Freitagmorgen vor einem Parkhaus am Gelsenkirchener Hauptbahnhof einen hilflosen Mann am Boden liegen gelassen, obwohl er um Hilfe wegen Gesundheitsproblemen bat. Erst ein Bundespolizist, der nicht im Einsatz war, habe Erste Hilfe geleistet und den Rettungsdienst gerufen. Der 44-Jährige, der stark krampfend am Boden gelegen hatte, sei ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Bundespolizei mit.