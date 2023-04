Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Staatsanwaltschaft Partygast in Duisburg erstochen: Belohnung für Hinweise Von dpa | 14.04.2023, 12:24 Uhr

Nach der Tötung eines Partygastes an Ostersonntag in der Duisburger Altstadt hat die Staatsanwaltschaft 2000 Euro Belohnung für Hinweise zur Ergreifung eines Verdächtigen ausgesetzt. Das teilten die Behörden am Freitag mit.