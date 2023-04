Polizeinotruf 110 Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Mordkommission Partygast in Duisburg erstochen Von dpa | 11.04.2023, 12:17 Uhr

Nach der Tötung eines Partygastes in der Duisburger Altstadt sucht die Mordkommission dringend Zeugen der Tat. Der 35-Jährige war in der Nacht zum Ostersonntag schwer verletzt auf der Straße entdeckt worden und später in einer Klinik gestorben, berichtete die Polizei am Dienstag.