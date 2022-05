Nach den Landtagswahl präsentiert sich der Plenarsaal mit den neuen Mehrheitsverhältnissen. Foto: Federico Gambarini/dpa FOTO: Federico Gambarini Parlament Parteien nominieren Kandidaten als Landtagsvizepräsidenten Von dpa | 31.05.2022, 16:35 Uhr

Die Parteien im nordrhein-westfälischen Landtag haben ihre Kandidaten für das Amt des Landtagsvizepräsidenten nominiert. Bei den Grünen wurde Berivan Aymaz einstimmig vorgeschlagen, wie die Fraktion am Dienstag mitteilte. „Besonders treibt mich an, zu zeigen, dass der Landtag ein Ort ist, an dem Vielfalt in jeder Hinsicht mitgedacht und gelebt wird“, sagte Aymaz in einer Mitteilung.