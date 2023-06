Clément Beaune Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Archivbild up-down up-down Verkehr Pariser Minister hakt sich in Streit um Zugstrecke ein Von dpa | 01.06.2023, 15:40 Uhr

Frankreichs beigeordneter Verkehrsminister Clément Beaune hat sich in den Streit um die Strecke des geplanten neuen Schnellzugs zwischen Berlin und Paris eingeschaltet. In einem Schreiben an den französischen Bahnkonzern SNCF forderte er, einen Verlauf des Direktzugs über Straßburg und Karlsruhe erneut zu erwägen, wie sein Team am Donnerstag bestätigte.