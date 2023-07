Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Kreis Euskirchen Papierfabrik-Brand durch Reibungshitze ausgelöst Von dpa | 26.07.2023, 17:54 Uhr | Update vor 1 Std.

Zum Großbrand in einer Papierfabrik in Zülpich (Kreis Euskirchen) hat die Kriminalpolizei ihre Ermittlungen vorerst abgeschlossen. Man gehe davon aus, dass es aufgrund von Fremdkörpern in einem Altpapierballen zu starker Reibungshitze und damit zum Brand gekommen sei, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Eine Straftat liege nach aktuellem Kenntnisstand nicht vor. Das Feuer war am Freitag vergangener Woche ausgebrochen, die Löscharbeiten dauerten voraussichtlich noch bis zum kommenden Freitag, sagte Feuerwehrsprecher Jakob Priebe. Bei den Löscharbeiten sei eine Person leicht verletzt worden.