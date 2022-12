Jagdgewehr Foto: Wolfgang Kumm/dpa/Symbolbild up-down up-down Jagd Pandemiefolgen: Populationen gewachsen, mehr Tiere erlegt Von dpa | 09.12.2022, 14:33 Uhr

Als Folge der Corona-Pandemie und entsprechender Behördenvorgaben sind die Gesellschaftsjagden auf Niederwildarten in der zurückliegenden Jagdperiode 2021/2022 weitgehend ausgefallen. So seien von Anfang April 2021 bis Ende März 2022 beispielsweise weniger Kaninchen oder Ringeltauben erlegt worden, teilte das NRW-Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz am Freitag mit.