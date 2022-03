Blaulicht FOTO: Stefan Puchner Bad Godesberg Paket mit Pulver im russischen Generalkonsulat Bad Godesberg Von dpa | 04.03.2022, 18:02 Uhr | Update vor 1 Std.

Das russische Generalkonsulat in Bad Godesberg hat am Freitagmittag ein kleines Paket mit einem Pulver erhalten. Das Paket mit der noch unbekannten Substanz sei an die Poststelle des Konsulats zugestellt worden, sagte Polizeisprecher Frank Piontek der dpa auf Anfrage. Die Behörden waren gegen 12.40 Uhr über die Post-Sendung informiert worden. Zuvor hatte der „Bonner General-Anzeiger“ berichtet.