Paintball-Gewehre im Einsatz Foto: Christoph Reichwein/dpa up-down up-down Münsterland Paintball-Markierer: Einsatz gegen Eichenprozessionsspinner Von dpa | 11.07.2023, 13:58 Uhr

Mit ungewöhnlichen Mitteln möchten Wissenschaftler im Münsterland die Ausbreitung des Eichenprozessionsspinners verhindern: Dazu schießen Mitarbeiter des Landesbetriebs Wald und Holz NRW mit Paintball-Gewehren, sogenannten Markierern, auf die Bäume. Spezielle Kügelchen gefüllt mit Sexuallockstoffen sollen die männlichen Raupen desorientieren, wie Ole Theisinger, Wissenschaftler am Zentrum für Wald und Holzwirtschaft, am Dienstag bei einer Vorstellung des Projekts in Saerbeck (Kreis Steinfurt) erklärte.