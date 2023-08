Kriminalität Pärchen greift Busfahrer an und verletzt ihn Von dpa | 06.08.2023, 12:36 Uhr | Update vor 31 Min. Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein Pärchen hat einen Busfahrer in Essen geschlagen und verletzt. Der Mann hatte mit seinem Bus an der Endhaltestelle Borbeck Bahnhof gehalten und das schlafende Pärchen zum Aussteigen aufgefordert. Die junge Frau warf daraufhin ein Glas nach dem Fahrer. Dann schlugen sie und ihr Begleiter den Mann. Als ein Zeuge eingriff, liefen die beiden davon. Der Busfahrer kam verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei sucht nach dem Vorfall am Samstagmorgen nun Zeugen.