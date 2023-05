Bundesagrarminister Özdemir Foto: Fabian Sommer/dpa up-down up-down Wahlen Özdemir fordert „Zeitenwende“ im Umgang mit der Türkei Von dpa | 29.05.2023, 14:57 Uhr

Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) hat nach der Wiederwahl des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan eine Zeitenwende in der deutschen Türkei-Politik gefordert. „Wir haben im Umgang mit Putin gesehen, wozu das führt, wenn man sich eine Situation schönredet“, sagte Özdemir am Montag vor Journalisten in Solingen mit Blick auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin.